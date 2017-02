Europa League, Villarreal-Roma e Borussia-Fiorentina: formazioni e dove vederle in tv

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

16/02/2017 10:11

EUROPA LEAGUE VILLARREAL ROMA BORUSSIA FIORENTINA / Dopo la due giorni Champions e la sconfitta del Napoli in casa di Real Madrid, con tanto di dopo partita infuocato, per il calcio italiano è il momento di concentrarsi sulle news Europa League, competizione giunta ai sedicesimi di finale. Per l'andata del primo turno ad eliminazione diretta, Fiorentina e Roma giocheranno entrambe in trasferta: i viola sono attesi in Germania sul campo del Borussia Mönchengladbach, mentre i giallorossi volano in Spagna in casa del Villarreal, forse per il match più affascinante del programma. Sousa e Spalletti non hanno intenzione di affidarsi al turnover, ma manderanno in campo gran parte dei 'titolari'. Giovedì di Europa League, quindi, con Villarreal-Roma e Borussia Mönchengladbach-Fiorentina: andiamo alla scoperta di probabili formazioni e dove vedere le partite in tv.

Borussia Mönchengladbach-Fiorentina, le probabili formazioni

Partiamo con il match delle ore 19: in Germania la Fiorentina di Paulo Sousa vuole dimostrare di poter dire la sua a livello internazionale. La formazione viola sta avendo un rendimento altalenante in campionato: fuori dalla coppa Italia per mano del Napoli, la 'Viola' è passata da grandi imprese, come la vittoria contro la Juventus, ad altrettanto grandi debacle come la pesante sconfitta in casa della Roma. Nel mezzo buone vittorie contro Chievo e Udinese, ma anche un pareggio casalingo contro il Genoa. Insomma, alla squadra toscana sembra mancare la continuità che servirebbe per poter avvicinare le posizioni di vertice. L'appuntamento europeo allora potrebbe essere l'occasione per rilanciare la stagione: l'Europa League è una competizione a cui la società tiene e Sousa da questo punto di vista dovrebbe dimostrarlo mandando in campo la formazione tipo. Assente Chiesa per squalifica, uno dei dubbi per l'undici titolare riguarda proprio il suo sostituto: Tello o Cristiforo. Dovesse prevalere quest'ultimo, toccherebbe poi a Bernardeschi agire un po' più esterno con l'uruguaiano che andrebbe a collocarsi alle spalle di Kalinic. Per il resto, l'altro ballottaggio è in difesa tra Sanchez e Tomovic, con il primo al momento favorito.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA M.-FIORENTINA

Borussia Mönchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Jantschke, Christensen, Vetsergaard, Wendt; Kramer, Dahoud; Hazard, Stindl, Johnson; Hermann. All.: Hecking.

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez, Astori; Tello, Badelj, Vicino, Maxi Olivera; Borja Valero, Bernardeschi; Kalinic. All.: Sousa

Villarreal-Roma, le probabili formazioni

Alle 21.05 toccherà poi alla Roma scendere in campo a Villarreal: la vigilia della formazione di Spalletti è stata guastata dal nuovo infortunio di Florenzi per il quale si teme ora un nuovo intervento con conseguente lungo stop. Lo ha detto lo stesso Spalletti nella conferenza stampa della vigilia: "Il rischio è che ci siano delle complicazioni. Il dottore ha detto che bisogna guardare per bene venerdì. Poi sarà tutto più chiaro. Il mio pensiero va al ragazzo più che al calciatore. Possibile operazione per Florenzi? Temo tutto".

Dal punto di vista del campo, invece, il tecnico giallorosso ha anticipato che non ha intenzione di fare turnover per la trasferta spagnola, conservandosi semmai qualche avvicendamento per la sfida di campionato contro il Torino. Non utilizzabile Grenier, arrivano nel calciomercato di gennaio, novità sicura è in porta dove Szczesny lascerà spazio al brasiliano Alisson. Per il resto dovrebbe essere confermata quasi in blocco la squadra che ha vinto contro il Crotone nel lunch match di domenica scorsa. Unica novità potrebbe essere rappresentata da De Rossi al posto di Paredes. Confermato quindi il 3-4-2-1 con il trio difensivo composto da Manolas, Fazio e Rüdiger, il quartetto di centrocampo formato da Peres, De Rossi, Strootman ed Emerson, con Nainggolan e Salah alle spalle di Dzeko.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL-ROMA

Villarreal (4-4-2): Asenjo; Mario Gaspar, Musacchio, Victor Ruiz, Jaume Costa; Castillejo, Bruno Soriano, Trigueros, Dos Santos; N. Sansone, Bakambu. All. :Escribà

Roma (3-4-2-1): Alisson; Manolas, Fazio, Rüdiger; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Nainggolan, Salah, Dzeko. All.: Spalletti

Villarreal-Roma e Borussia Mönchengladbach-Fiorentina, dove vederle in tv

Il palinsesto televisivo dell'Europa League offre la possibilità di assistere al match di Villarreal-Roma in chiaro: la sfida tra spagnoli e giallorossi, infatti, sarà trasmessa oltre che su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 anche su TV8. La Fiorentina, invece, sarà visibili soltanto per gli abbonati Sky, sui canali Sky Sport 1 e Sy Calcio 1.