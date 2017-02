Calciomercato Roma, il match col Villarreal occasione per parlare nuovamente di Musacchio

Federico Scarponi

16/02/2017 09:46

CALCIOMERCATO ROMA MUSACCHIO VILLARREAL - Ipotecare la qualificazione agli ottavi dell'Europa League, ma non soltanto. Questa sera, come è noto, la Roma sarà di scena in Spagna allo stadio 'El Madrigal' per sfidare i padroni di casa del Villarreal e, oltre alle questioni di campo appunto, i dirigenti giallorossi avranno modo di lavorare anche sul calciomercato Roma in ottica estiva. Il futuro del difensore centrale Kostas Manolas è sempre in bilico: il greco è uno dei maggiori indiziati a lasciare Trigoria durante la prossima finestra di mercato, con Inter, Juventus ed Arsenal tra le maggiori candidate ad accaparrarsene il cartellino. E' d'obbligo quindi lavorare immediatamente per individuare il sostituto ideale da consegnare al tecnico Luciano Spalletti. Tra i nomi circolati ultimamente per sostituire Manolas figurano quelli di Gonzalo Rodriguez della Fiorentina, Soyuncu del Friburgo e Victor Lindelöf del Benfica, ma l'uomo giusto potrebbe essere una 'vecchia conoscenza': Mateo Musacchio.

Calciomercato Roma, l'Europa League viatico per riallacciare i rapporti con il Villarreal per Musacchio

Come Calciomercato.it vi aveva raccontato in esclusiva lo scorso settembre, la Roma aveva avviato contatti diretti con il 'Sottomarino Giallo' per il 26enne centrale argentino con passaporto italiano: incontro positivo che potrebbe aver gettato le basi per una trattativa futura. Il match di stasera quindi, sarà sicuramente l'occasione giusta per riprendere il discorso. Ci sono però due problematiche da superare per i capitolini: la prima è la concorrenza del Milan, che da tempo segue con grande interesse il giocatore; la seconda, il possibile rinnovo di Musacchio con il Villarreal (l'attuale accordo scadrà nel giugno del 2018), paventato da diversi organi di stampa iberici.