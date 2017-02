Calciomercato Juventus, da Marchisio-Khedira a Tolisso-Verratti: grandi manovre a centrocampo

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

16/02/2017 07:54

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Il calciomercato Juventus estivo 2017 sarà caratterizzato da grandi manovre a centrocampo. Il cambiamento di modulo deciso dall'allenatore Massimiliano Allegri, col passaggio al 4-2-3-1, impone nuove riflessioni sulle operazioni da mettere a segno in entrata ed in uscita.

Il tecnico livornese è alle prese con la coabitazione tra Sami Khedira e Claudio Marchisio in mediana, ma per entrambi i calciatori il futuro potrebbe essere altrove: il centrocampista tedesco è corteggiato in Major League Soccer, mentre il 'Principino' è un pallino di Antonio Conte che vorrebbe riabbracciarlo al Chelsea. Difficile, al momento, ipotizzare una doppia partenza a centrocampo, considerando anche che nella mediana bianconera c'è anche Lemina con la valigia.

Con tanti calciatori in odor d'uscita, è inevitabile pensare ad un centrocampo Juve arricchito da diversi preziosi innesti. La priorità della Juventus resta Corentin Tolisso, valutato oltre 45 milioni di euro dal Lione. Il sogno è rappresentato da Marco Verratti, che vuole vincere in Europa. Ci riuscirà col Paris Saint-Germain dopo l'exploit contro il Barcellona? Gli altri nomi sulla lista degli acquisti stilata da Beppe Marotta e Fabio Paratici sono Emre Can del Liverpool, Mahmoud Dahoud del Borussia Moenchengladbach (osservato speciale contro la Fiorentina in Europa League) e Adrien Rabiot del PSG.

Tutto, come detto, dipenderà dalle eventuali uscite nel centrocampo della Juventus. Nell'eventualità in cui dovessero rimanere tutti o quasi gli elementi attualmente in rosa, la società bianconera potrebbe decidere di puntare tutto su Tolisso e 'affiancargli' un acquisto in attacco: Alexis Sanchez è il principale candidato.