Calciomercato Barcellona, Koeman in ascesa

16/02/2017 06:36

BARCELLONA KOEMAN / Tra temporeggiamenti per il rinnovo e batosta in Champions contro il Psg, la permanenza di Luis Enrique al Barcellona sembra sempre più difficile. La dirigenza catalana, già da tempo si sta guardando attorno per non arrivare impreparata alla prossima stagione e tra i profili maggiormente monitorati in Catalogna c'è, secondo il 'Daily Mirror', anche quello di Ronald Koeman. Con un DNA 'blaugrana' di tutto rispetto, l'allenatore olandese non ha mai nascosto la sua volontà di allenare il Barça un giorno. Chissà che quel giorno sia più vicino di quanto avesse mai immaginato.

D.T.