Real Madrid-Napoli, Benzema: "Abbiamo reagito alla grande dopo lo svantaggio"

16/02/2017 01:16

REAL NAPOLI BENZEMA - Karim Benzema ha messo il suo sigillo nel match contro il Napoli. L'attaccante francese ha commentato con soddisfazione il 3-1 di Champions del Real Madrid ai danni dei partenopei: "Abbiamo reagito bene dopo il gol subito a freddo. Dopo una prima parte di gara negativa, siamo usciti alla grande realizzando tre gol molto importanti per la qualificazione - ha dichiarato Benzema a 'BeIN Sports' - Purtroppo in Champions certi errori li paghi subito a caro prezzo, ma è normale. La mia prestazione? Ho fatto un'ottima partita, già da inizio gara mi sentivo bene. Quando gioco così è ovvio che sono felice: stasera ci sono state delle situazioni molto positive per me".



G.M.