Bayern Monaco-Arsenal, Robben: "Partita pazzesca!"

16/02/2017 00:34

BAYERN ARSENAL ROBBEN - Il Bayern Monaco strapazza l'Arsenal. Arjen Robben, protagonista di una firma d'autore in occasione del primo gol dei bavaresi, esulta per la goleada che spiana la strada dell'undici di Ancelotti per i quarti di Champions League: "E' stato un match pazzesco da parte nostra. Sono stupito dal fatto che non abbiamo sbagliato niente, anche se conosco le qualità e il carattere di questa squadra", ha dichiarato il fantasista olandese come riporta 'Uefa.com'.

G.M.