Calciomercato Inter, James Rodriguez 'chiama' Ancelotti

16/02/2017 00:15

James Rodriguez scalpita per tornare protagonista. Con Zidane la scintilla non è mai scoccata (appena 10 presenze quest'anno) e il colombiano del Real Madrid ha voglia di tornare ad essere quel trascinatore che si era ammirato negli precedenti sotto la guida di Ancelotti.

E la coppia potrebbe clamorosamente ricongiungersi in futuro: secondo 'Don Balon', infatti, il sudamericano avrebbe contattato il tecnico italiano per sapere se c'era la possibilità di approdare al Bayern Monaco per tornare a lavorare insieme. Con le difficoltà che Thomas Müller sta riscontrando nel ricoprire il ruolo di trequartista, la pista che porta all’ex Monaco potrebbe scaldarsi da un momento all'altro.

D.G.