Real Madrid-Napoli, Sacchi sulla polemica De Laurentiis-Sarri: "Non c'è bisogno"

15/02/2017 23:49

REAL MADRID NAPOLI/ Si è infiammato il postpartita di Real Madrid-Napoli, con le polemiche sollevate dal presidente Aurelio De Laurentiis nei confronti del tecncio Maurizio Sarri. Polemiche che Arrigo Sacchi proprio non concepisce: "Mi dispiace di questa polemica, il Napoli sta facendo un buon lavoro in campo - ha dichiarato a 'Premium Sport' - non c'è bisogno di fare polemiche, figuriamoci se a farle e il presidente. E più un errore della partita".

S.F.