Real Madrid-Napoli, Mertens: "Le parole di De Laurentiis? Pensiamo a noi"

15/02/2017 23:40

REAL MADRID NAPOLI MERTENS / Dries Mertens cerca di guardare subito avanti. Il folletto belga è stato intercettato dai microfoni di 'Premium Sport' al termine di Real Madrid-Napoli, terminata col punteggio di 3-1 per i padroni di casa.

"Passare in vantaggio 0-1 e finire 3-1 è brutto - ha esordito - La mia occasione doveva essere gol, purtroppo è finita alta. Abbiamo affrontato una squadra molto forte, ma dovevamo fare di più. Ora c'è la partita del 'San Paolo'. Nei primi minuti abbiamo fatto bene, loro hanno anche qualità, ribadisco: arriva un'altra partita. Oggi qualche volta stavo da solo in avanti, non mi piace troppo, ma era così. Le parole di De Laurentiis? Dobbiamo vedere solo a noi, essere forti e non ascoltare gli altri".

D.G.