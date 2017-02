Real Madrid-Napoli, Casemiro: "Azzurri hanno qualità, più difficile del previsto"

15/02/2017 23:13

REAL NAPOLI CASEMIRO - Casemiro ha firmato con una spettacolare giocata il 3-1 per il Real Madrid nel match di Champions contro il Napoli. Il centrocampista dei 'Blancos' rende comunque merito alla prestazione dei partenopei: "Sapevamo che erano una squadra pericolosa e anche stasera lo hanno dimostrato. Sono una formazione di qualità, giocano bene, è stata più difficile del previsto - ha sottolineato Casemiro a 'BeIN Sports' - Benzema ha giocato una partita spettacolare, come del resto tutta la squadra. Il gol? E' una situazione che ho provato spesso in allenamento, sono felice perché grazie a Dio è andata bene. Mi alleno tanto durante la settimana nelle conclusioni da fuori area".



G.M.