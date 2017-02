Real Madrid-Napoli, le reazioni della stampa spagnola: "Blancos da Champions"

15/02/2017 23:07

REAL MADRID NAPOLI/ "Il Napoli esce vivo dal Bernabeu": così 'Sport.es', titola al termine del match che ha visto gli uomini di Sarri perdere 3-1 in casa del Real Madrid. Una partita di personalità da parte degli azzurri che erano andati in vantaggio grazie al gol di Insigne per poi subire il ritorno dei 'Blancos' a segno con Benzema, Kroos e Casemiro. Ecco i titoli delle edizioni online dei quotidiani spagnoli.

MARCA - "Il Madrid della Champions"

MUNDO DEPORTIVO - "Il Real fa il primo passo verso i quarti"

SPORT.ES - "Il Napoli esce vivo dal Bernabeu"

S.F.