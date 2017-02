Real Madrid-Napoli, fiducia Insigne: "Non c'è una differenza così ampia"

15/02/2017 22:58

REAL MADRID NAPOLI INSIGNE - Non è bastata la prodezza di Lorenzo Insigne al Napoli per fare risultato al 'Bernabeu' contro il Real Madrid. Il piccolo fantasista partenopeo non alza però bandiera bianca in vista della gara di ritorno: "Oltre il risultato, abbiamo fatto una grande partita. Voglio fare i complimenti ai miei compagni, abbiamo lottato fino alla fine. Peccato per il risultato, ma ora abbiamo la partita di ritorno dove lotteremo per tutti i 90 minuti - ha dichiarato Insigne a 'Premium Sport' - Tutti sappiamo che il Real Madrid è la squadra campione del mondo con diciotto fenomeni: siamo venuti qua con umiltà, peccato per il 3-1 finale. Non ho visto una differenza così ampia, c’è stato qualche errore di troppo, però questo ci da fiducia sapendo che dobbiamo continuare a lavorare".

G.M.