Calciomercato Juventus, il patron del San Paolo: "Due offerte per Lyanco, una è bianconera"

15/02/2017 22:42

CALCIOMERCATO JUVENTUS LYANCO ATLETICO MADRID / Si infiamma la corsa per arrivare a Lyanco, giovane difensore brasiliano naturalizzato serbo di proprietà del San Paolo. "La Juventus ha fatto un'offerta per lui – ha ammesso il numero uno paulista Carlos Augusto de Barros e Silva – e ce l'hanno formalizzata in via ufficiale durante le nostre conversazioni. Anche l'Atletico Madrid ha fatto un’offerta e siamo pronti a trattare con entrambi i club prossimamente", le sue parole riportate da 'esportes.estradao.com.br'.

Secondo altri portali brasiliani, al momento in vantaggio sembrano esserci i 'Colchoneros': come rivela 'Fox Sports Brazil', il 'Tricolor' avrebbe rifiutato la prima offerta da 5 milioni di euro della 'Vecchia Signora' e accettato quella da 6 degli spagnoli, che avrebbero intenzione di lasciare il ragazzo altri sei mesi in Brasile prima di farlo approdare in Liga.

D.G.