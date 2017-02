Real Madrid-Napoli, sorriso Milik per Sarri

15/02/2017 22:48

REAL NAPOLI MILIK - Oltre alla rete di Insigne, c'è un'altra buona notizia per Sarri nella serata del 'Bernabeu'. Il tecnico del Napoli ha infatti ritrovato dopo oltre quattro mesi Arkadiusz Milik, entrato al posto di capitan Hamsik all'83' dell'incrocio di Champions per per 3-1 contro il Real Madrid. Lo scorso 8 ottobre in occasione della sfida con la Danimarca il 23enne attaccante polacco aveva rimediato un grave infortunio ai legamenti del ginocchio: Milik adesso è tornato e sarà un'arma in più per Sarri per 'ribaltare' il Real nel return-match del 'San Paolo' e continuare a sognare.



G.M.