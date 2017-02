16/02/2017 05:00

CACERES SOUTHAMPTON / Dopo la mancata fumata bianca con il Milan, per Martin Caceres si aprono le porte della Premier League: secondo il 'Daily Echo', il Southampton conta di chiudere l'acquisto del terzino uruguaiano (attualmente svincolato) in tempo utile per averlo a disposizione per il ritiro di preparazione alla finale di EFL Cup contro il Manchester United.

S.D.