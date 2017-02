Roma, tre nuovi 'acquisti' di Pallotta: ecco la squadra eSports

15/02/2017 22:35

ROMA GIOCATORI FIFA ESPORTS / La Roma ha annunciato tre nuovi acquisti. Il calcio giocato, però, non ha nulla a che vedere stavolta. O almeno non quello 'canonico'. Attraverso il proprio sito ufficiale il club giallorosso ha ufficializzato l'ingaggio di Aman Seddiqi, Sam Carmody e Nicolò Mirra, tre giocatori di FIFA che formeranno la eSports dei capitolini ed avranno il compito di rappresentarli in tutti i tornei ed eventi ufficiali di sport elettronici.

D.G.