Champions League, Real Madrid-Napoli 3-1: Insigne non basta, niente impresa al 'Bernabeu'

15/02/2017 22:37

REAL MADRID NAPOLI/ Niente impresa per il Napoli, impegnato in casa Real Madrid nell'andata degli ottavi di Champions League. Gli azzurri - stasera in tenuta nera - partono bene e vanno avanti con Insigne, bravissimo nel sorprendere con un tiro improvviso Navas fuori dai pali. L'effetto 'Bernabeu' però è fortissimo e i 'Blancos', subito dopo la perla del 'Magnifico', trovano il pareggio con un gran colpo di testa di Benzema. Il Napoli regge il colpo fino ad inizio ripresa, quando un uno-due terrificante di Kroos e Casemiro chiudono virtualmente i giochi. Nel finale, si rivede anche Milik, entrato al posto di Hamsik.

REAL MADRID-NAPOLI

8' Insigne (NAP), 19' Benzema (REA), 49' Kroos (REA), 54' Casemiro (REA)