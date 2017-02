Calciomercato Inter, si lavora per il rinnovo di Murillo: la situazione

15/02/2017 22:07

CALCIOMERCATO INTER RINNOVO MURILLO / Jeison Murillo sta ritornando quello della prima parte della scorsa stagione. Il centrale colombiano sta tornando ad essere un elemento importante per la retroguardia dell'Inter, ecco perché la società ha deciso di riallacciare i contatti per l'adeguamento contrattuale. A riverarlo è 'Goal.com' che spiega come il suo inizio difficile aveva fatto stoppare le trattative qualche mese fa. Ora la situazione sembra essere di nuovo cambiata e la 'Benamata' sta valutando diverse ipotesi, tra cui la possibilità di inserire una clausola di rescissione all'interno del suo contratto.

D.G.