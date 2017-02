Calciomercato Inter, ennesimo duello con la Juventus

15/02/2017 20:38

INTER SCHICK JUVENTUS / Autore sin qui di un'ottima stagione con la maglia della Sampdoria, Patrik Schick è destinato a catalizzare le attenzioni dei massimi operatori di mercato in estate. Già da giorni, si parla di un forte pressing dell'Inter per l'attaccante ceco, ma il club nerazzurro non è l'unico a stimare il 21enne di Praga.

Secondo 'Il Secolo XIX', infatti, anche la Juventus avrebbe messo nel proprio mirino l'ex Sparta Praga, che proprio allo 'Stadium' trovò il suo primo gol in Serie A. Manovre di accerchiamento costanti, dunque, per il gioiellino blucerchiato. Per tutelarsi da esse, la dirigenza ligure starebbe già studiando un innalzamento della clausola rescissoria.

D.T.