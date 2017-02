Calciomercato Napoli, De Laurentiis ammette: "Ho incontrato Ibrahimovic. In futuro..."

15/02/2017 20:31

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' prima di Real Madrid-Napoli, il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis ha parlato così del possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic: "Ci siamo già incontrati questa estate, ho trovato un uomo rilassato al di là del calciatore. In futuro al Napoli come allenatore? Chi vivrà, vedrà. Come giocatore mi piacerebbe ma ha già una certa età. Il nostro pubblico è esigente ed è giusto che sia così".

S.F.