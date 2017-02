15/02/2017 20:21

INTER RANOCCHIA BOLOGNA / Accasatosi in prestito all'Hull City nella scorsa sessione di calciomercato, Andrea Ranocchia avrebbe già deciso il proprio futuro in vista della prossima stagione. Secondo 'calciomercatonews.com', infatti, l'ex Bari sarebbe molto vicino al Bologna, visto che il club felsineo avrebbe già ottenuto una corsia preferenziale importante per giugno dall'Inter.

D.T.