15/02/2017 19:54

TORINO INFORTUNIO OBI / Tegola per Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Torino dovrà rinunciare per parecchio tempo a Obi. Il centrocampista - come si legge sul sito ufficiale del club granata - si è sottoposto ad esami che hanno riscontrato una lesione di secondo grado al passaggio miotendineo prossimale del muscolo semimembranoso della coscia sinistra: la prognosi è attualmente valutabile in 45/60 giorni.

M.S.