15/02/2017 19:54

BARCELLONA SAMPAOLI / La clamorosa e inopinata sconfitta per 4-0 contro il Psg è destinata a lasciare delle cicatrici profonde in casa Barcellona, anche a lunga gittata. La permanenza di Luis Enrique in Catalogna sembra sempre più in bilico e il toto allenatore è già iniziato. Secondo il 'Daily Telegraph', ad esempio, il candidato numero uno alla panchina blaugrana sarebbe Jorge Sampaoli, che sta disputando un'ottima stagione sulla panchina del Siviglia.

D.T.