Siviglia, Jovetic per l'Abruzzo: all'asta la sua maglia

15/02/2017 19:28

SIVIGLIA JOVETIC TERREMOTO / Stevan Jovetic per i terremotati in Abruzzo. L'attaccante montenegrino del Siviglia - come da lui stesso comunicato attraverso i social - ha messo a disposizione la propria maglia per sostenere il progetto benefico della Croce Rossa Italiana, dedicata all'emergenza in Abruzzo.

M.S.