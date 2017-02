Borussia Mönchengladbach-Fiorentina, Bernardeschi: "Non sarà facile. Dispiace per domenica"

15/02/2017 19:08

MONCHENGLADBACH FIORENTINA / Bernardeschi ha preso parte alla conferenza stampa della vigilia di Borussia Mönchengladbach-Fiorentina. L'attaccante, che domenica sarà squalificato, sarà uno dei protagonisti del match contro i tedeschi: "La priorità è la partita di domani - ammette Bernardeschi - Sappiamo che non è facile, contro un avversario forte e in uno stadio caldo. Siamo qui per fare la nostra partita, con le nostre idee di gioco e per fare ciò che sappiamo fare".

OBIETTIVO - "Credo che la Fiorentina sia qui per vincere, questa è la mentalità giusta per competere per obiettivi importanti".

SQUALIFICA - "Mi dispiace molto saltare la sfida di Milano, ma non voglio recriminare sul passato. Preferisco guardare avanti".

M.S.