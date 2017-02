Calciomercato Sampdoria, offerta cinese per Muriel

15/02/2017 19:08

SAMPDORIA MURIEL BEIJING/ Si allunga la lista degli attaccanti della Serie A cercati dalle compagini cinesi. In queste frenetiche settimane di calciomercato, abbiamo registrato numerose offerte o interessamenti per i vari Bacca, Kalinic, Mandzukic, Berardi, Paloschi e Destro, ma ora il lungo elenco va ora aggiornato. Come è noto, il Beijing Guoan è disperatamente alla ricerca di una punta e ha già incassato diversi 'no grazie' in questa sessione di mercato (l'ultimo è quello per Jonas, nonostante le smentite di rito). Il club di Pechino cerca rinforzi sia al centro, che sulle fasce offensive, anche se la priorità resta quella di un centravanti.

Muriel Cina, mega offerta del Beijing

Il club cinese, tramite alcuni intermediari europei, sta passando al vaglio anche profili che siano in grado di rispondere ad entrambe le esigenze dell'allenatore e per questo motinvo sulla scrivania dei dirigenti è arrivato anche il dossier di Luis Muriel. Il sodalizio di Pechino ha già fatto sapere di essere pronto a presentare una prima offerta da circa 25 milioni di euro, ma al momento né la Sampdoria, né il giocatore sembrano intenzionati a prendere in considerazione l'ipotesi cinese. Staremo a vedere.

D.T.