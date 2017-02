Borussia Mönchengladbach-Fiorentina, Sousa: "Stiamo bene. Servirà un'impresa"

15/02/2017 18:35

EUROPA LEAGUE FIORENTINA SOUSA / Giornata di vigilia per la Fiorentina di Paulo Sousa. Il tecnico dei viola, sfiderà domani con la sua squadra i tedeschi del Borussia Mönchengladbach: "Siamo un gruppo che vuole vincere - ammette il portoghese ai microfoni di 'Sky Sport' - Stiamo bene e stiamo lavorando davvero bene. Domani sarà una partita molto complicata".

RICORDI TEDESCHI - "Mi piace tornare in posti come la Germania, dove il calcio sta crescendo. Sarà un modo per crescere per i nostri ragazzi."

IMPRESA - "Servirà perché sono in salute e stanno facendo molto bene. L'anno scorso erano in Champions League. Il mio collega attuale ha portato disciplina ma noi vogliamo passare il turno. Per passarlo ci vorrà una prestazione al massimo".

SOGNO FINALE - "Fino a quando siamo in Europa League l'obiettivo è quello di vincere. Vogliamo essere competitivi fino alla fine".

M.S.

