Villarreal-Roma, Fazio: "Vogliamo vincere questa coppa. Sulla Nazionale..."

15/02/2017 17:50

VILLARREAL ROMA FAZIO / L'attesa è finita. L'Europa League torna in campo per i sedicesimi di finale ed alla vigilia della sfida di andata che vedrà la Roma affrontare il Villarreal domani sera, il difensore giallorosso Federico Fazio interviene in conferenza stampa: "Loro sono una buona squadra. Giocano compatto e difendono tutti insieme uscendo bene grazie a dei buoni giocatori. Sono una squadra con tanta esperienza in Europa. "

OBIETTIVI - "Siamo una squadra che può giocare tutte e tre le competizioni. Ora abbiamo la testa all'Europa League. Tutti vogliamo questa coppa"

VILLARREAL - "Ha tanta esperienza, con giocatori forti. Nelle ultime partite come contro il Siviglia ha fatto molto bene. Con il Malaga invece ha sofferto di più. Noi sappiamo come affrontare questa partita".

NAZIONALE - "Mi hanno fatto questa domanda e ribadisco che io ho il passaporto e il nome italiano. Non ho detto niente di più. Ti piacerebbe giocarci? L'Italia è una grande squadra con grande storia"



L.P.