Calciomercato Juventus, Carnevali rivela: "Hanno provato a riprendere Berardi"

15/02/2017 17:15

CALICOMERCATO JUVENTUS BERARDI CARNEVALI / Domenico Berardi nel corso degli anni è stato più volte accostato al calciomercato Juventus. L'attaccante del Sassuolo, per vari motivi, però, ha sempre deciso di continuare la propria avventura in maglia neroverde.

L'amministratore delegato del club, Giovanni Carnevali, intervenuto ai microfoni di 'Barba e Capelli' su 'Trc', ha provato a fare chiarezza sulla situazione legata all'esterno d'attacco: "Domenico era in comproprietà con la Juventus, poi noi abbiamo deciso di fare un investimento importante e di acquisire l'intero cartellino. La Juventus ha tentato di riprenderlo, c’era anzi già un accordo con i bianconeri per farlo partire al termine della scorsa stagione. La scelta del giocatore è stata determinante per la sua permanenza".

INFORTUNIO - "Ha avuto un infortunio ad inizio campionato e nel recupero dello stesso ha accusato un altro infortunio diverso di quello precedente. Lo abbiamo portato a Pavia anche perché la nostra infermeria era praticamente piena. Non c’è mai stato alcun mistero, non abbiamo mai tenuto nascosto dove fosse".

Calciomercato, Berardi: il talento italiano che piace a tutte le big

Sembra quasi scontato che Domenico Berardi in un futuro non molto lontano tornerà ad animare il calciomercato. L'attaccante, classe 1994, è da tempo finito nel mirino dell'Inter, intenzionata a sfidare la Juventus, per rendere la squadra di Pioli sempre più italiana. Il calciatore, che non ha mai nascosto la sua fede nerazzurri, in passato è stato accostato anche al Milan. Il futuro sembra quindi davvero segnato: una grande lo aspetta.