TWITTER - Barcellona, l'ira dei tifosi contro Luis Enrique... il cantante

15/02/2017 16:42

PSG BARCELLONA LUIS ENRIQUE TIFOSI / Non si placa la rabbia dei tifosi del Barcellona dopo il pesante ko contro il Psg. Il 4-0, subito in Francia nell'andata degli ottavi di Champions League, non è andato giù a molti sostenitori blaugrana, che come spesso accada in questi casi, hanno manifestato la propria rabbia sui social network. Ad essere preso di mira è stato soprattutto Luis Enrique.

Tutto apparentemente normale se non fosse che la pagina presa di mira non è quella del tecnico del Barcellona bensì di un suo omonimo, noto cantante che risiede a Miami.

E' servito un tweet del cantante per precisare che quella non fosse la pagina dell'allenatore, riuscendo così a placare l'ira dei tifosi.

M.S.