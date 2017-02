15/02/2017 16:15

AGENTE HENRICHS / "Non c'è nessun motivo per pensare ad un trasferimento. Henrichs è totalmente concentrato sul suo futuro al Bayer Leverkusen, dove ha un contratto fino al 2020": così Ali Bulut, procuratore del terzino tedesco, ha parlato a fusballtransfers.com del futuro del suo assistito. L'esterno classe '97 è stato accostato ai nerazzurri, alla ricerca di un rinforzo di prospettiva per la corsia di destra.

I.T.