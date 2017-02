Real Madrid-Napoli, Pistocchi: "Mezza Italia spera che gli azzurri perdano"

15/02/2017 16:19

REAL MADRID NAPOLI PISTOCCHI / Sale l'adrenalina in vista del big match del 'Bernabeu'. A poche ore da Real Madrid-Napoli, il giornalista Maurizio Pistocchi ha postato un tweet sulla propria pagina che farà certamente discutere: "Mezza Italia spera che il Napoli perda, per odio o per invidia. Chi ha visto il Milan di Arrigo Sacchi dominare al Bernabeu e ama il calcio no". Voi per chi farete il tifo stasera?

M.S.