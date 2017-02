Juventus, Dybala: "Mi manca il gol. Rinnovo è vicinissimo". Poi scherza sul record di Del Piero

Maurizio Russo

15/02/2017 15:51

DYBALA JUVENTUS / Vincere tutto. L'obiettivo della Juventus è sempre lo stesso. Raggiunte le semifinali di Coppa Italia, la formazione bianconera è pronta a rituffarsi in Champions League e fare visita al Porto nell'andata degli ottavi di finale. Ma prima c'è da rafforzare il primo posto in campionato con l'anticipo di venerdì contro il Palermo. In una intervista concessa a 'Sky Sport', Paulo Dybala ha parlato della sfida alla sua ex squadra e di tutte le altre news Juventus: "Con il Palermo ho vissuto tante emozioni. La più brutta è stata la retrocessione, il mio primo anno, però dopo è arrivato il bello, siamo risaliti in Serie A con una festa incredibile. Cambio di modulo? Mi è servito per aiutare la squadra: riesco ad indietreggiare un po' come mi chiede Allegri, per non essere troppo chiuso tra le linee. Higuain mi ha ringraziato dopo l'assist che gli ho fatto a Cagliari, ma lui lo fa sempre. Il gol mi manca un po', ma le occasioni le ho create. Ho avuto un po' di sfortuna a Crotone e contro l'Inter, ma sto giocando bene per la squadra". La 'Joya' si tuffa poi sulla Champions: "Ci aspetta una partita molto difficile, con un campo molto caldo. Ho chiesto ad Alex Sandro e mi ha confermato che non sarà affatto facile. Barcellona? Ieri ho visto più meriti del Psg che demeriti dei blaugrana. Per quanto riguarda il Napoli, invece, tutti pensano che il Real Madrid vincerà facile, ma i partenopei giocano molto bene al calcio".

Calciomercato Juventus, Dybala annuncia il rinnovo: "Manca pochissimo"

Visti i tantissimi rumors di calciomercato che lo hanno riguardato in prima persona, per Dybala è impossibile non parlare del contratto. E l'attaccante argentino dà una bella notizia ai tifosi della Juventus: "Per il rinnovo siamo molto vicini, manca pochissimo: il mio procuratore atterrerà in Italia per parlare delle ultime cose con Marotta (dopo l'incontro dello stesso Marotta con l'agente di Dybala dello scorso gennaio, ndr), ma la volontà da parte nostra c'è". Infine la 'Joya' trova il tempo di scherzare sul record di sostituzioni di Del Piero: "Me ne hanno parlato, magari sarò io a chiedere di essere sostituito adesso, perché qui è difficile battere i record relativi a presenze e a gol... almeno batterò questo".