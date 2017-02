15/02/2017 15:28

INTER MEDEL DE BOER / A tre mesi e mezzo dal suo addio all'Inter, il tecnico olandese Frank de Boer è pronto a ripartire dalla Scozia. Per lui si parla di un approdo sulla panchina dei Rangers e, secondo il tabloid britannico 'Daily Report', la sua prima richiesta in chiave mercato sarebbe stato proprio un giocatore nerazzurro: il cileno Gary Medel.

M.R.