Villarreal-Roma, Escribà ammette: "Volevo evitare i giallorossi"

15/02/2017 14:41

VILLARRELA ROMA / Il tecnico del Villarreal, Escribà, ha parlato così della prossima sfida di giove contro la Roma. "La squadra sta molto bene, tutti disponibili e domani prenderò le decisioni su chi giocherà. Quelli che sceglierò saranno i più forti per la partita di domani. Soriano è disponibile, avevo bisogno da parte sua di un segnale. E' normale che dopo 6 mesi ci vuole un po', se non gioca domani può giocare domenica o a Roma". Poi, sulle sfide contro le italiane: "Contro le italiane abbiamo fatto risultati positivi ma le statistiche nel presente non servono a niente - si legge su 'LaRoma24.it'-. La Roma è molto forte ma daremo il 100% e abbiamo le nostre opzioni. Dobbiamo stare tranquilli perché i gol arriveranno, dagli attaccanti e dai giocatori della seconda linea".