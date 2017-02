Villarreal-Roma, Sansone spavaldo: "Conosco i giallorossi, non mi fanno paura"

15/02/2017 15:04

VILLARREAL ROMA SANSONE / Tra le sfide più interessanti dei sedicesimi di finale di Europa League c'è sicuramente quella tra Villarreal e Roma. Nella conferenza stampa della vigilia ha parlato l'attaccante italiano del 'Sottomarino Giallo', Nicola Sansone: "La Roma è una squadra che conosco bene, ci ho giocato contro ai tempi del Sassuolo: loro hanno un'ottima difesa e sanno fare bene la fase difensiva. A noi in questo momento sta mancando il gol, ma non credo sia un problema perché le occasioni le creiamo e prima o poi torneremo a segnare. Non ho paura dei giallorossi come di nessuna altra squadra: sappiamo che sarà un avversario duro e che saranno due partite complicate, ma abbiamo buone sensazioni e pensiamo di poter fare una buona partita contro la formazione di Spalletti".

M.R.