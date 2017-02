Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: rinnovo Andreolli, ecco quando se ne parlerà

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

15/02/2017 15:11

CALCIOMERCATO INTER ANDREOLLI CONTRATTO - L'Inter è concentrata sul raggiungimento del piazzamento in Europa, Champions o Europa League che sia, ma nel frattempo deve risolvere anche alcune questioni legate al calciomercato Inter. Oltre agli investimenti da programmare per la prossima stagione, con il terzino sinistro del Wolfsburg Ricardo Rodriguez in prima fila per rinforzare la linea difensiva, ci sono dei rinnovi contrattuali da discutere. Uno di questi riguarda il prodotto del vivaio nerazzurro Marco Andreolli.

Calciomercato Inter, le ultime sul rinnovo di Andreolli

Il 30enne centrale difensivo è tornato all'Inter dopo il prestito al Siviglia della scorsa stagione. Nonostante il poco spazio trovato, sia con Frank de Boer che con Stefano Pioli, il calciatore ha tutta l'intenzione di restare ancora tra le fila dei meneghini. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, alcune squadre si sono interessate ad Andreolli in vista della prossima stagione, vista il contratto in scadenza il 30 giugno 2017, ma il difensore continuare a dare priorità all'Inter. Di un eventuale rinnovo, in ogni caso, se ne parlerà più avanti: il mese di aprile sarà quello decisivo, in un senso o nell'altro.