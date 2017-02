Calciomercato Eibar, parla Luna: "Aperto a qualsiasi soluzione"

16/02/2017 03:37

EIBAR LUNA - Protagonista di un'ottima stagione con la maglia dell'Eibar, Antonio Luna può rappresentare una buona opportunità in chiave calciomercato in vista della prossima stagione. Il suo contratto con il club spagnolo è in scadenza alla fine della stagione in corso: "Quello che desidero è giocare e divertirmi - le parole del 25enne esterno sinistro a 'fichajes.com' - Sono aperto a qualsiasi soluzione, ma dove mi sono trovato meglio è nella Liga. Qui si gioca bene, ma non mi pongo limiti. Il mio agente sta già parlando con club di diversi campionati".

A.L.