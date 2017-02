Pescara, ESCLUSIVO Zeman: "Ritorno? Tutto può succedere..."

ESCLUSIVO

Andrea Corti (@cortionline)

15/02/2017 14:11

PESCARA ZEMAN ESCLUSIVO - Intercettato dall'inviato di Calciomercato.it sotto la sua abitazione romana, Zdenek Zeman ha parlato, in esclusiva, della possibilità di tornare sulla panchina del Pescara. "Se ho accettato la proposta? La proposta era di mangiare e l'ho accettata. Siamo andati a mangiare si mangia bene. I rapporti con Sebastiani sono come sempre. Se c'è la possibilità di allenare il Pescara? Tutto può succedere... non mi sbilancio perché ora non c'è da sbilanciarsi".