FOTO - Benfica, la splendida coreografia per la Champions

15/02/2017 14:04

BENFICA CHAMPIONS / Il Benfica attende da 55 anni di tornare sul tetto d'Europa. Ma la maledizione di Bela Guttman non è stata ancora vinta e da quel 1962 i lusitani non hanno più vinto la Coppa dalle grandi orecchie, nonostante le cinque finali giocate. In questa edizione la squadra di Rui Vitoria non è certo tra le favorite, ma l'1-0 dell'andata degli ottavi contro il Borussia Dortmund lascia ben sperare nel passaggio del turno. Al 'Da Luz', però, il vero spettacolo lo hanno dato i tifosi con una splendida coreografia raffigurante un'aquila che brandisce il trofeo e la scritta 'Vinci per Noi'.

M.R.