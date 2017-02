Calciomercato Lazio, Tounkara rifiuta il Rijeka

15/02/2017 13:39

LAZIO TOUNKARA RIJEKA - Non sarà al Rijeka il futuro di Mamadou Tounkara. Stando, infatti, a quanto riportato da 'ilmessaggero.it', il giovane attaccante ha deciso di rifiutare la corte della squadra croata (il mercato in Croazia chiude oggi) e restare agli ordini del tecnico della Lazio Simone Inzaghi per giocarsi le sue chance. Il Rijeka aveva richiestato il classe '96 in prestito secco fino alla fine della stagione in corso.

A.L.