Calciomercato Pescara, incontro al via tra Sebastiani e Zeman

Dall'inviato Andrea Corti (@cortionline)

15/02/2017 13:23

PESCARA ZEMAN - Dopo l'improvvisa decisione di esonerare Massimo Oddo, il Pescara è alla ricerca di un sostituto. Tra le varie ipotesi (Liverani e De Canio su tutte), nella serata di ieri è spuntato il nome del grande ex, Zdenek Zeman. E all'ora di pranzo è iniziato l'incontro tra il presidente degli abruzzesi, Daniele Sebastiani, e l'allenatore boemo per discutere di un eventuale ritorno immediato, una scelta che potrebbe servire anche a programmare con largo anticipo la prossima stagione. Il Pescara è attualmente ultimo in classifica in serie A con soli 9 punti conquistati.