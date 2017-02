Juve, conferme su Bentancur: ecco la data delle visite

15/02/2017 12:51

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENTANCUR / La Juventus si prepara ad accogliere un nuovo innesto in mezzo al campo, Rodrigo Bentancur. Il centrocampista del Boca Juniors è atteso ad Oporto, dopo la sfida di Champions dei bianconeri, per sostenere le consuete visite mediche. Il suo cartellino, come da accordi tra i club, verrà pagato circa 9,4 milioni di euro. Gli osservatori dei Campioni d'Italia lo hanno selezionato e promosso per la sua duttilità, qualità e grinta. In Patria è considerato un vero predestinato.

I.T.