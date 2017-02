15/02/2017 12:49

LIVERPOOL LUCAS LEIVA / Dopo il passaggio sfumato all'Inter durante l'ultima sessione di calciomercato, per Lucas Leiva l'addio al Liverpool non è ancora da escludere. Come riporta il britannico 'Liverpool Echo', infatti, il Gremio si sarebbe fatto avanti per riavere il centrocampista classe '87, che nel 2007 lasciò proprio il club brasiliano per volare dai 'Reds'.

L.P.