Calciomercato Inter, Perisic: "Sto benissimo qui"

15/02/2017 12:38

CALCIOMERCATO INTER PERISIC / Arrivato a fine agosto 2015 dal Wolfsburg, dopo un periodo di ambientamento Ivan Perisic si sta imponendo sempre più all'Inter, attirando inevitabilmente su di sè le attenzioni dei top club europei. In un'intervista concessa alla FIFA nelle scorse settimane e pubblicata ieri sul canale Youtube del massimo organo calcistico mondiale, però, l'esterno offensivo croato nel ripercorrere la sua carriera parla anche dell'attaccamento alla formazione nerazzurra: "Ho iniziato a giocare a calcio a 6 anni e il mio sogno è sempre stato di giocare per la Croazia e in una grande squadra. Ora ho realizzato entrambi: gioco nell’Inter e per la Nazionale - spiega Perisic - Ci sono molte differenze tra la Bundesliga e la Serie A. La Bundesliga si adatta molto di più alle mie caratteristiche perché ci sono molti più spazi. La Serie A invece è molto più tattica, non ci sono tanti spazi per le giocate individuali. Ma ora sto diventando un giocatore con sempre maggiore esperienza grazie a quello che ho imparato in Bundesliga e che sto imparando in Serie A. Mi trovo benissimo all’Inter, è davvero un grande club. Hanno vinto la Champions nel 2010 e quando ho saputo che mi volevano, ho fatto di tutto per far sì che il trasferimento si concretizzasse. Ora sono qui e mi trovo benissimo. E spero che quest’anno possiamo arrivare ancora più in alto. Milano? Una città bellissima. Ho lasciato la Croazia 10 anni fa e Milano è la città più bella in cui abbia mai vissuto".

L.P.