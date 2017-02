Infortunio Florenzi, Brozzi (ex medico Roma): "La stagione non è finita"

15/02/2017 12:30

INFORTUNIO FLORENZI / Mario Brozzi, ex medico della Roma, ha parlato così a 'Rete Sport' del possibile rientro posticipato di Florenzi. "Sento tanti giudizi affrettati, li ho vissuti già alla mia epoca. Non c’è stata alcuna fretta però. Pensate che Emerson e Di Francesco li recuperammo in meno di cinque mesi. Già il crociato di Totti ne impiegò quattro. È stata scelta una equipe standard, tra le migliori. Lo abbiamo visto anche con Strootman. Tutto si risolverà in una semplice infortunio che ci può stare. Nessun allarmismo, la stagione non è finita".