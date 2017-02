Roma, la smentita della Raggi: "Nessun accordo sul nuovo stadio"

15/02/2017 11:45

STADIO DELLA ROMA / All'ingresso in Campidoglio, la Sindaca di Roma Virginia Raggi è tornata a parlare del nuovo stadio giallorosso, smentendo i rumours su un accordo già raggiunto con la società capitolina. Queste le sue parole riportate da 'laroma24': "Non c'è alcun accordo, stiamo lavorando per capire se sia possibile trovare una via di mezzo. La revisione del progetto si basa su tantissimi elementi. Si tratta di un progetto partito con la consiliatura precedente e quindi stiamo facendo tutto il possibile per armonizzarlo con la nostra visione, finché è possibile".

S.D.