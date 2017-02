Inter, Brozovic prova un altro 'miracolo'. Ma la Roma resta a rischio

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

15/02/2017 11:34

INTER BROZOVIC INFORTUNIO / Ora ne mancano 14. Archiviato il ko dello 'Juventus Stadium' e, soprattutto, le polemiche del post Juventus-Inter, i nerazzurri di Stefano Pioli hanno ripreso la marcia verso l'obiettivo Champions League. "Non resta che vincerle tutte" ha commentato il tecnico interista. Ed il primo passo è stato mosso subito, domenica contro l'Empoli, dove con un secco 2-0 la formazione interista si è riportata al quarto posto nonostante le assenze. E l'emergenza, in vista della gara col Bologna, è tutt'altro che finita. Perché mentre rientra Ivan Perisic, per il quale è stato parzialmente accolto il ricorso presentato dall'Inter dopo le decisioni del Giudice Sportivo, al già squalificato capitano Mauro Icardi si aggiunge Geoffrey Kondogbia, diffidato ed ammonito nell'ultimo turno.

Ieri, alla ripresa degli allenamenti, il francese era in permesso, come sempre accade per gli squalificati. Ma oltre a lui, il tecnico Stefano Pioli non ha potuto contare su altri quattro elementi. Danilo D'Ambrosio, infatti, è ancora a riposo dopo la botta al costato subita contro l'Empoli. La sua presenza a Bologna, però, non appare in dubbio. Hanno svolto invece lavoro differenziato il centrale Marco Andreolli ed i centrocampisti Ever Banega e Marcelo Brozovic, tutti assenti nell'ultimo turno. I primi due, reduci uno dall'influenza e l'altro da un problema al ginocchio, si sono allenati a buon ritmo e tra oggi e domani dovrebbero rientrare in gruppo, tornando dunque a disposizione per la sfida del 'Dall'Ara'. Per rivedere Brozovic domenica, invece, servirà più di un miracolo. Il croato ha riportato la frattura della falange del quarto dito del piede destro in occasione della sfida con la Juventus del 5 febbraio scorso. Infortunio che solitamente richiede tre settimane per il recupero, riferisce 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex Dinamo Zagabria ha abituato i nerazzurri a recuperi prodigiosi, ma le ossa non fanno sconti e pure il big match con la Roma del 26 resta a forte rischio. Potrebbe però essere sufficiente che si formi un callo per rimettere in pista Brozovic con l'aiuto di una protezione (ortesi), ma resterebbe il rischio di giocare non al meglio e senza la sensibilità del piede destro.