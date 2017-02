Calciomercato Roma, dal Portogallo l'erede di Manolas?

15/02/2017 11:25

CALCIOMERCATO ROMA LINDELöF / In vista del calciomercato estivo, in casa Roma si ragiona al possibile 'dopo Manolas', tra i principali candidati alla partenza da Roma a fine stagione. Secondo quanto si legge oggi sulle pagine di 'Leggo', la società giallorossa sta preparando un nuovo assalto a Lindelöf del Benfica, 'blindato' da una clausola rescissoria da 30 milioni e nel mirino anche di Manchester United.e Inter, che potrebbe lasciare il via libera ai giallorossi nel caso dovessero riuscire a mettere le mani su Manolas. La Roma ha seguito Lindelöf già in passato.

S.D.