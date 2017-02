15/02/2017 10:37

REAL MADRID-NAPOLI / L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' riporta alcune dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in vista della partita di Champions League contro il Real Madrid di questa sera: "Qui si fa la storia! Se in trent'anni non li abbiamo mai incontrati qualcosa vorrà pur dire. Sfidiamo i più Grandi, ma lo faremo con la forza delle nostre idee".

